Сили оборони звільнили Кіндрашівку та Радьківку на Куп’янському напрямку, - "Хартія"

Бої у Куп’янську

На початку вересня російські війська змогли просунутися в напрямку Куп’янська, скориставшись для атаки трубопроводом. Це спричинило різке загострення ситуації - диверсійні групи противника проникли до міста з півночі.

Через кілька днів після того, як окупанти почали використовувати газову трубу для просування, українські захисники її підірвали.

У листопаді стало відомо, що російські сили намагаються прорватися до центру Куп’янська з півночі та заходу, щоб вийти на дорогу R07 (Куп’янськ-Чугуїв), яка має важливе оперативно-тактичне значення для цього напрямку.

Паралельно російська пропаганда активно поширювала фейки про нібито "оточення" українських військ у місті.

Сьогодні, 12 грудня, стало відомо, що Сили оборони успішно відбили наступ ворога під Куп’янськом. Українські війська перекрили всі підступи до міста та оточили російське угруповання, яке налічує понад 200 військових.

Бої в центрі Куп’янська тривають, однак українські підрозділи поступово витісняють ворога. Очікується, що місто буде повністю звільнене.