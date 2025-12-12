ВСУ освободили Кондрашовку и Радьковку на Купянском направлении, - "Хартия"

Как рассказали в командовании, украинские воины прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город.

"В результате тяжелых боев группировка 13-й бригады НГУ "Хартия" полностью освободила село Радьковка и его окрестности, а также окружающие леса", - говорится в сообщении.

Также защитники выбили врага из нескольких десятков домов на севере самого Купянска. Украинские бойцы полностью освободили село Кондрашовка, его окрестности и окружающие леса.

Военные проинформировали, что с 22 сентября по 12 декабря украинские силы уничтожили 1027 российских военных, 291 ранили и 13 взяли в плен. В то же время вражеские попытки прорвать оборону города были отбиты, а Купянск сейчас находится под огневым контролем Сил обороны.

"Купянск находится под огневым контролем Сил обороны, а все попытки врага прорвать оборону терпят неудачу", - отметили в НГУ.