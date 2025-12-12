ВСУ освободили Кондрашовку и Радьковку на Купянском направлении, - "Хартия"

Силы обороны освободили села Кондрашовка, Радьковка и ряд кварталов на севере Купянска. Это позволило перекрыть пути снабжения войск РФ и значительно стабилизировать обстановку на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корпус Нацгвардии "Хартия".
Как рассказали в командовании, украинские воины прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город.
"В результате тяжелых боев группировка 13-й бригады НГУ "Хартия" полностью освободила село Радьковка и его окрестности, а также окружающие леса", - говорится в сообщении.
Также защитники выбили врага из нескольких десятков домов на севере самого Купянска. Украинские бойцы полностью освободили село Кондрашовка, его окрестности и окружающие леса.
Военные проинформировали, что с 22 сентября по 12 декабря украинские силы уничтожили 1027 российских военных, 291 ранили и 13 взяли в плен. В то же время вражеские попытки прорвать оборону города были отбиты, а Купянск сейчас находится под огневым контролем Сил обороны.
"Купянск находится под огневым контролем Сил обороны, а все попытки врага прорвать оборону терпят неудачу", - отметили в НГУ.
В начале сентября российские войска смогли продвинуться в направлении Купянска, воспользовавшись для атаки трубопроводом. Это привело к резкому обострению ситуации - диверсионные группы противника проникли в город с севера.
Через несколько дней после того, как оккупанты начали использовать газовую трубу для продвижения, украинские защитники ее взорвали.
В ноябре стало известно, что российские силы пытаются прорваться к центру Купянска с севера и запада, чтобы выйти на дорогу R07 (Купянск-Чугуев), которая имеет важное оперативно-тактическое значение для этого направления.
Параллельно российская пропаганда активно распространяла фейки о якобы "окружении" украинских войск в городе.
Сегодня, 12 декабря, стало известно, что Силы обороны успешно отбили наступление врага под Купянском. Украинские войска перекрыли все подступы к городу и окружили российскую группировку, которая насчитывает более 200 военных.
Бои в центре Купянска продолжаются, однако украинские подразделения постепенно вытесняют врага. Ожидается, что город будет полностью освобожден.