Бої у Куп’янську: що відбувається у місті та скільки там окупантів

Україна, Середа 12 листопада 2025 10:31
Бої у Куп’янську: що відбувається у місті та скільки там окупантів Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Уляна Безпалько

Російські війська активізували наступальні дії на Куп’янському напрямку, намагаючись просунутися до центральної частини міста та вийти на стратегічну трасу R07.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Битва за Покровськ і Куп’янськ: що задумала Росія і чи встоять міста".

Куп'янськ

У Куп’янську противник намагається проштовхнутися до центральної частини міста з півночі та заходу, щоб вийти на дорогу R07 (Куп’янськ-Чугуїв), яка має оперативно-тактичне значення для угруповання сил на цьому напрямку.

Тактика наступу окупантів майже ідентична їхнім діям у Покровській агломерації. За оцінками кількох джерел РБК-Україна, у місті може перебувати близько 70 російських військових.

Начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов розповів виданню, що в Куп’янську зараз присутні як російські підрозділи у північних районах, так і українські війська в інших кварталах, і обидві сторони намагаються вести операції з контролю над містом.

"Особливість цього місця полягає в тому, що до нього дуже ускладнена логістика, причому для обох сторін - і для росіян, і для нас", - розповів РБК-Україна начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

За його словами, бої у Куп'янську здебільшого ведуться малими піхотними групами – в умовах великої кількості дронів у повітрі, в умовах складностей з поповненням та навіть доставкою тих чи інших боєприпасів.

Яка стратегія Москви

Щоб вирішити проблеми з постачанням підрозділів, які вийшли на правий берег Осколу, ворог намагається розширити плацдарм, наступаючи з боку Дворічної та з прикордонних територій.

Влітку противник зайшов із Бєлгородської області в населений пункт Мілове, а пізніше розширив зону контролю на схід до Бологівки, поєднавши її зі своїми позиціями на прикордонні в районі Куп’янського напрямку.

"Фактично, вони намагалися створити вздовж кордону так звану санітарну зону, вона не широка – кілька кілометрів. Але вони прагнули зайти безпосередньо на територію України, і частково їм це вдалося. Проте там немає значного просування. Зі стратегічної точки зору не можна сказати, що це якийсь великий здобуток. Хоча це неприємно, і ще більш неприємно те, що вони далі намагаються тиснути і лізти вперед саме на Великобурлуцькому напрямку. З іншого боку, наші військові там теж чинять активний спротив", – розповів Трегубов.

Мета противника на Куп’янському напрямку - витіснити українські підрозділи з лівого берега Осколу, захопити плацдарм Борова–Ізюм–Святогірськ–Лиман і створити флангову загрозу для наступу на Слов’янськ, подібно до планів 2022 року.

Співрозмовники РБК-Україна стверджують, що "дедлайни" для окупаційної армії, які поставили їм з Москви, для виконання цього задуму – кінець 2025 року. І хоча росіянам, ймовірно, вдасться десь просунутись на цій ділянці за наступні два місяці, однак захоплення всієї цієї території у визначені ними терміни не є реалістичним.

Бої за Куп'янськ

На початку вересня російським військам вдалося просунутися в напрямку Куп’янська, використавши для цього трубопровід. Через це ситуація навколо міста суттєво загострилася - диверсійні групи противника проникли на територію з північного напрямку.

За кілька днів після того, як окупанти почали використовувати газову трубу для просування, українські захисники підірвали її. Це ускладнило дії ворога - тепер росіянам доводиться переправлятися через річку Оскіл на човнах і плотах.

Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що російському диктатору Володимиру Путіну нібито доповіли про "оточення" українських сил у Куп’янську.

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував цю інформацію, наголосивши, що чутки про оточення не відповідають дійсності. За його словами, російські війська намагаються просунутися до центру міста з півночі та намагаються його обійти.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує повністю зачистити Куп'янськ від російських окупантів.

