ЗСУ зупинили ворога на підступах до Гуляйполя, - Сили оборони

Російські окупанти не припиняють штурмові дії в районі Гуляйполя Запорізької області. Однак були зупинені українськими захисниками на підходах до міста.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, ситуація на цьому напрямку доволі непроста. Ворог не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі росіян немає.
"Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", - розповів Волошин.
Нагадаємо, 26 листопада з'явилася інформація, що російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Гуляйполя та просунутися майже впритул до самого міста.
Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин пояснив у коментарі РБК-Україна, що загострення на Гуляйпільському напрямку сталося після перегрупування українських сил. Один із підрозділів здійснив неузгоджений відхід, через що був оголений фланг оборони. Цим скористалися російські війська, які зайшли у фланг Сил оборони.
Водночас, як повідомили у ЦПД, інформація про те, що російські війська нібито увійшли до самого Гуляйполя, не відповідають дійсності. Росіян, які намагалися зайти в місто, знищили Сили оборони України.