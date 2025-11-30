RU

ВСУ остановили врага на подступах к Гуляйполю, - Силы обороны

Фото: ВСУ остановили врага на подступах к Гуляйполю (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты не прекращают штурмовые действия в районе Гуляйполя Запорожской области. Однако были остановлены украинскими защитниками на подходах к городу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на этом направлении довольно непростая. Враг не прекращает штурмовых действий, пытается оттеснить Силы обороны Украины, однако в самом Гуляйполе россиян нет.

"Он остановлен и блокирован на подступах к самому этому населенному пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по вражеским атакам, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтроваться в этот населенный пункт. Поэтому в самом Гуляйполе боевых столкновений нет. Враг в этот населенный пункт не зашел", - рассказал Волошин.

 

Бои возле Гуляйполя

Напомним, 26 ноября появилась информация, что российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ возле Гуляйполя и продвинуться почти вплотную к самому городу.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин объяснил в комментарии РБК-Украина, что обострение на Гуляйпольском направлении произошло после перегруппировки украинских сил. Одно из подразделений совершило несогласованный отход, из-за чего был оголен фланг обороны. Этим воспользовались российские войска, которые зашли во фланг Сил обороны.

В то же время, как сообщили в ЦПД, информация о том, что российские войска якобы вошли в сам Гуляйполь, не соответствуют действительности. Россиян, которые пытались зайти в город, уничтожили Силы обороны Украины.

