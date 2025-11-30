ВСУ остановили врага на подступах к Гуляйполю, - Силы обороны

По его словам, ситуация на этом направлении довольно непростая. Враг не прекращает штурмовых действий, пытается оттеснить Силы обороны Украины, однако в самом Гуляйполе россиян нет.

"Он остановлен и блокирован на подступах к самому этому населенному пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по вражеским атакам, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтроваться в этот населенный пункт. Поэтому в самом Гуляйполе боевых столкновений нет. Враг в этот населенный пункт не зашел", - рассказал Волошин.