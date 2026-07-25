ЗСУ зупинили маштабний штурм двох армій і танкової дивізії РФ на Донеччині (відео)

Хто йшов у наступ

За даними "Азову", 22 липня окупанти силами 8-ї та 41-ї армій, а також 90-ї танкової дивізії здійснили спробу штурму у смузі відповідальності 1-го корпусу. До атаки було залучено десятки одиниць броньованої та легкої техніки.

41-ша гвардійська загальновійськова армія та 90-та гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія висунулися з району селища Новоекономічне.

Одночасно з району села Воздвиженка вирушили сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії.

Упродовж чотирьох годин російські війська намагалися зайти в населені пункти в районі села Шахове.

Як воювали українські сили

Противник намагався закрити небо за допомогою ударних безпілотників "Гербера" та "Ланцет". Крім того, для підтримки штурмових дій ворог використовував сучасну РСЗВ "Торнадо-С".

Сили 1-го корпусу НГУ "Азов" разом з приданими підрозділами стали на шляху механізованих колон. На під'їздах до українських позицій встановили мінно-вибухові загородження, а мостові переправи пошкодила тактична авіація Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни вже під час штурму спробували відновити переправи за допомогою понтонів, але й ті були знищені тактичною авіацією.

Втрати ворога

За даними Азову, засобами ствольної артилерії, РСЗВ та ударних дронів українські сили знищили:

7 танків;

6 бойових броньованих машин;

1 РСЗВ БМ-21 "Град";

1 РСЗВ "Торнадо-С";

3 одиниці спецтехніки;

47 одиниць легкої техніки.

Ліквідовано 123 російських окупанти, ще 29 отримали поранення. Механізований штурм було відбито.

Хто брав участь в обороні

Штурм ворога зупинили спільними зусиллями підрозділів 1-го корпусу НГУ "Азов", Центру спеціальних операцій "А" СБУ, Сил безпілотних систем, Повітряних сил ЗСУ, підрозділів ДПСУ (зокрема головного відділу безпілотних систем "Фенікс"), інших підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України, які виконують завдання на напрямку.