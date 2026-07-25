ВСУ остановили масштабный штурм двух армий и танковой дивизии РФ в Донецкой области (видео)

22 июля украинские силы разгромили один из самых масштабных российских штурмов в Донецкой области. Штурм длился четыре часа и закончился для россиян большими потерями.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
По данным "Азова", 22 июля оккупанты силами 8-й и 41-й армий, а также 90-й танковой дивизии предприняли попытку штурма в полосе ответственности 1-го корпуса. К атаке были вовлечены десятки единиц бронированной и легкой техники.
41-я гвардейская общевойсковая армия и 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия выдвинулись из района поселка Новоэкономическое.
Одновременно из района села Воздвиженка отправились силы 8-й гвардейской общевойсковой армии.
В течение четырех часов российские войска пытались зайти в населенные пункты в районе села Шахово.
Противник пытался закрыть небо с помощью ударных беспилотников Гербера и Ланцет. Кроме того, для поддержки штурмовых действий враг использовал современное РСЗО "Торнадо-С".
Силы 1-го корпуса НГУ "Азов" вместе с придаными подразделениями встали на пути механизированных колонн. На подъездах к украинским позициям установили минно-взрывные заграждения, а мостовые переправы повредила тактическая авиация Воздушных сил ВСУ.
Россияне уже во время штурма попытались возобновить переправы с помощью понтонов, но и те были уничтожены тактической авиацией.
По данным Азова, средствами ствольной артиллерии, РСЗО и ударных дронов украинские силы уничтожили:
Ликвидированы 123 российских кафира, еще 29 получили ранения. Механизированный штурм был отражен.
Штурм врага остановили совместными усилиями подразделений 1-го корпуса НГУ "Азов", Центра специальных операций "А" СБУ, Сил беспилотных систем, Воздушных сил ВСУ, подразделений ГНСУ (в том числе главного отдела беспилотных систем "Феникс"), других подразделений Национальной гвардии и Вооруженных.
Напомним, подразделение 1-го корпуса НГУ "Азов" удерживает ключевой участок обороны на востоке Украины.
Ранее корпус уже отразил масштабный штурм РФ под Добропольем в октябре 2025 года – тогда враг бросил в наступление 16 единиц тяжелой бронетехники, в том числе БМП, МТЛБ и танки.