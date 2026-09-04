Посланці Трампа приїдуть до Києва, Росія має призупинити удари, - Зеленський

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Київ уже в неділю, 6 серпня. У цей час росіяни мають призупинити атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Візит посланців Трампа

За його словами, візит остаточно узгодили сьогодні, 4 вересня.

"Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", - зазначив президент.

Він додав, що Україна готується до візиту, вже була нарада із широкою дипломатичною командою, яка працює з Америкою.

Режим тиші

Зеленський звернув увагу, що, як і під час минулих візитів американської сторони, Україна забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку для чиновників США.

"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який необхідний для проведення цих переговорів та вирішення логістичних питань, пов'язаних із цим американським візитом", - додав він.

Ціль України

Окремо голова держави зазначив, що Україна хоче забезпечити максимально конструктивний та змістовний візит і переговори з американськими чиновниками.

При цьому зараз потрібно шукати реальні варіанти для завершення війни.

"Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", - додав Зеленський.

Візит Віткоффа та Кушнера

Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер ще жодного разу не відвідували Київ. При цьому вони кілька разів їздили до Москви та зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіним.