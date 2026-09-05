ВСУ сделали заявление о перемирии на фронте: задачи выполняют в полном объеме

Вооруженные Силы Украины не прекращают выполнение задач оборонной операции. В командовании подчеркнули, что режим тишины должен быть взаимным.

Об этом сообщили в Главном управлении коммуникаций ВС, передает РБК-Украина .

Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи оборонной операции в полном объеме.

"Вооруженные Силы Украины продолжают выполнять определенные задачи по обороне Украины по плану", - сообщили в Главном управлении коммуникаций ВСУ.

Там подчеркнули, что режим прекращения огня не может действовать только в одностороннем порядке. По словам представителя ведомства, такой формат также не может быть несимметричным.

""Режим прекращения огня" не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья наших военнослужащих. Следовательно, задачи оборонной операции выполняются в полном объеме", - добавил собеседник.

Что предшествовало

Инициатива относительно временного воздушного перемирия прозвучала накануне визита американских представителей в Украину и Россию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на этот период воздержаться от воздушных ударов.