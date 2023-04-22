ua ru
Сб, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові показали, як знищують танк окупантів (відео)

Новость на русском →
Донецька область, Субота 22 квітня 2023 20:40
Українські військові показали, як знищують танк окупантів (відео) Фото: українські військові показали, як знищують танк окупантів (facebook_com_usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади на Донецькому напрямку знищили російський танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

"На Донецькому напрямку українські захисники з 59-ї ОМПБр демілітаризували танк окупантів", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, раніше бійці 73 морського центру спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

Також в Силах спеціальних операцій показали "полювання" на ворожі танки. Цього разу бійцям вдалося підірвати російський новітній Т-90.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Партії, олігархи й "оборонка". Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії
Партії, олігархи й "оборонка". Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою