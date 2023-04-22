Українські військові показали, як знищують танк окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.

"На Донецькому напрямку українські захисники з 59-ї ОМПБр демілітаризували танк окупантів", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, раніше бійці 73 морського центру спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

Також в Силах спеціальних операцій показали "полювання" на ворожі танки. Цього разу бійцям вдалося підірвати російський новітній Т-90.

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