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Українські морпіхи знищили російський танк Т-80 (відео)

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Субота 22 квітня 2023 20:19
Українські морпіхи знищили російський танк Т-80 (відео) Ілюстративне фото: українські морпіхи знищили російський танк Т-80 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники влучними ударами знищили танк Т-80 росіян, який намагався вести вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

"Українські морпіхи знищили російський танк, який робив хлопцям "нєрви", - пишуть у ВМС.

Там зазначили, що танк з екіпажем було знищено після вдалої роботи аеророзвідки та артилерії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським військовим сьогодні, 22 квітня, вдалось знищити ворожий склад боєприпасів.

Також ми писали, що українські захисники минулої доби, 21 квітня, ліквідували ще 680 окупантів.

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