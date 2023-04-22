Українські морпіхи знищили російський танк Т-80 (відео)

Українські захисники влучними ударами знищили танк Т-80 росіян, який намагався вести вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

Там зазначили, що танк з екіпажем було знищено після вдалої роботи аеророзвідки та артилерії.

"Українські морпіхи знищили російський танк, який робив хлопцям "нєрви", - пишуть у ВМС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українським військовим сьогодні, 22 квітня, вдалось знищити ворожий склад боєприпасів.

Також ми писали, що українські захисники минулої доби, 21 квітня, ліквідували ще 680 окупантів.

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