ВСУ уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные обнаружили позиции вражеской БМП на Бахмутском направлении и нанесли удары по ней. В результате этого боевая машина россиян была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Минус БМП врага", - говорится в сообщении. Отмечается, что 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада помогла аэроразведке бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. В Сухопутных войсках добавили, что это произошло на Бахмутском направлении.