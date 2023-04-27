ВСУ уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении (видео)
Украинские военные обнаружили позиции вражеской БМП на Бахмутском направлении и нанесли удары по ней. В результате этого боевая машина россиян была уничтожена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Минус БМП врага", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада помогла аэроразведке бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.
В Сухопутных войсках добавили, что это произошло на Бахмутском направлении.
Напомним, что бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады на Донецком направлении уничтожили российский танк.
Украинские защитники точными ударами уничтожили танк Т-80 россиян, пытавшийся вести огонь по позициям ВСУ.
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