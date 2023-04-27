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ВСУ уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении (видео)

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Донецкая область, Четверг 27 апреля 2023 20:12
ВСУ уничтожили вражескую БМП на Бахмутском направлении (видео) Фото: Танк ВСУ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили позиции вражеской БМП на Бахмутском направлении и нанесли удары по ней. В результате этого боевая машина россиян была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Минус БМП врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада помогла аэроразведке бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

В Сухопутных войсках добавили, что это произошло на Бахмутском направлении.

Напомним, что бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады на Донецком направлении уничтожили российский танк.

Украинские защитники точными ударами уничтожили танк Т-80 россиян, пытавшийся вести огонь по позициям ВСУ.

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