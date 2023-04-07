Бійці ССО показали, як знищують танк окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Збройних сил України.

Ексклюзивні кадри роботи бійців 73 морського центру спеціальних операцій Настане день і «сірі зони» та тимчасово окуповані території перетворяться на вільні українські землі, а нині воїни ССО роблять для цього все необхідне, щоб наблизити цей момент. #ЗСУ #AFU #ССО pic.twitter.com/lnNzYKoLQR

"Настане день й "сірі зони" та тимчасово окуповані території перетворяться на вільні українські землі, а нині воїни ССО роблять для цього все необхідне, щоб наблизити цей момент", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники на Куп'янському напрямку підпалили ворожий склад БК. Також вони знищили вантажівку "Урал" з окупантами.

Також раніше ми писали, що військові Збройних сил України показали відео знищення російського боєкомплекту та окупантів, що були розташовані в районі Бахмуту.

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