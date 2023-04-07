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Бійці ССО показали, як знищують танк окупантів (відео)

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П'ятниця 07 квітня 2023 20:35
Бійці ССО показали, як знищують танк окупантів (відео) Фото: бійці ССО показали, як знищують танк окупантів (facebook_com_usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці 73 морського центру спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Збройних сил України.

"Настане день й "сірі зони" та тимчасово окуповані території перетворяться на вільні українські землі, а нині воїни ССО роблять для цього все необхідне, щоб наблизити цей момент", - йдеться в дописі під відео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські прикордонники на Куп'янському напрямку підпалили ворожий склад БК. Також вони знищили вантажівку "Урал" з окупантами.

Також раніше ми писали, що військові Збройних сил України показали відео знищення російського боєкомплекту та окупантів, що були розташовані в районі Бахмуту.

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