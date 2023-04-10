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Бійці ССО показали, як знищують позиції ворожих гармат на Донбасі (відео)

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 08:58
Бійці ССО показали, як знищують позиції ворожих гармат на Донбасі (відео) Фото: бійці ССО знищили російську гармату неподалік Донецька (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Військові Сил Спеціальних операцій показали бойову роботу неподалік окупованого Донецька. Захисники знищили позицію російської гармати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО в Telegram.

Зазначається, що аеророзвідка ССО виявила позицію ворожої гармати Д20 поблизу Донецька. Завдяки точним координатам у співпраці з бійцями одного з артилерійських підрозділів захисники знищили російську гармату разом з боєзапасом.

Бійці ССО уточнили, що позиція противника була знищена вогнем 155-мм американської артилерійської установки М777.

Нагадаємо, за останню добу наші захисники знищили ще 670 російських окупантів, а також 10 артсистем ворога.

Також українські військові показали один з танкових боїв у районі Бахмута.

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