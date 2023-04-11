ВСУ уничтожили вражеский миномет вместе с боекомплектом (видео)

Украинские военные обнаружили позиции российского миномета и атаковали их. В результате этого защитникам удалось уничтожить вражескую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что это результат работы бойцов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Военные объяснили, что им удалось уничтожить 120-мм миномет 2Б11.

"Уничтожение российского миномета вместе с БК", - говорится в сообщении.

Напомним, что военные Сил специальных операций показали боевую работу недалеко от оккупированного Донецка. Защитники уничтожили позицию российской пушки.

Бойцы 73 морского центра специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.

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