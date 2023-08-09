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ЗСУ знищили ворожий мікроавтобус, на якому перевозили росіян (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знищили ворожий мікроавтобус на якому росіяни підвозили свій особовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутними військами Олександра Сирського.

Зазначається, що це результат роботи 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Росіяни використовували цей мікроавтобус для того, аби постійно перевозити свій особовий склад.

Втрати окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 9 серпня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251 620 військових.

Міноборони України повідомило, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші захисники знищили понад 5 тисяч артилерійських систем ворога.

Також росіяни втрачають живу силу на лінії Сватове-Кремінна, лише за перший тиждень серпня вони вивезли звідти до Бєлгорода близько 500 поранених солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні