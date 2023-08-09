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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили вражеский микроавтобус, на котором перевозили россиян (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины уничтожили вражеский микроавтобус на котором россияне подвозили свой личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Отмечается, что это результат работы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Россияне использовали этот микроавтобус для того, чтобы постоянно перевозить свой личный состав.

Потери оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру среды, 9 августа, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 251 620 военных.

Минобороны Украины сообщило, что за время полномасштабного вторжения России в Украину наши защитники уничтожили более 5 тысяч артиллерийских систем врага.

Также россияне теряют живую силу на линии Сватово-Кременная, только за первую неделю августа они вывезли оттуда в Белгород около 500 раненых солдат.

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