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ЗСУ знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М" на Південному напрямку (відео)

Фото: Військовий (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Окупанти розмістили його на Південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Сили оборони знищують "око мордору" на Південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що так бійці називають російський комплекс спостереження "Муром-П". За його словами, він дозволяв окупантам спостерігати за територією та просуванням українських військ.

"Але завдяки майстерності операторів БПЛА та потужному дрону-камікадзе "Пегас" росіяни втратили цю можливість", - додав міністр.

"Муром-М"

Це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Ситуація на фронті

Контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. За минулий тиждень звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

Станом на ранок 3 липня загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 230 260 військових. За останню добу ЗСУ ліквідували 600 російських солдатів.

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Максим Миргородський заявив, що військові частини та підрозділи ДШВ ЗСУ успішно ведуть бойові дії на найбільш важливих напрямках та щодня просуваються вперед.

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