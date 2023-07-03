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ВСУ уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М" на Южном направлении (видео)

Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский комплекс наблюдения "Муром-М". Оккупанты разместили его на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Силы обороны уничтожают "глаз мордора" на Южном направлении", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что так бойцы называют российский комплекс наблюдения "Муром-П". По его словам, он позволял оккупантам наблюдать за территорией и продвижением украинских войск.

"Но благодаря мастерству операторов БПЛА и мощному дрону-камикадзе "Пегас" россияне потеряли эту возможность", - добавил министр.

"Муром-М"

Это система для дальнего визуального наблюдения. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая позволяет разглядеть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Ситуация на фронте

Контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. За прошедшую неделю освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу.

По состоянию на утро 3 июля общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 230 260 военных. За последние сутки ВСУ ликвидировали 600 российских солдат.

Командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Максим Миргородский заявил, что воинские части и подразделения ДШУ ВСУ успешно ведут боевые действия на наиболее важных направлениях и ежедневно продвигаются вперед.

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