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ЗСУ мають технологічну перевагу та просуваються на сході та півдні, - командувач ДШВ

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Україна, Понеділок 03 липня 2023 09:25
ЗСУ мають технологічну перевагу та просуваються на сході та півдні, - командувач ДШВ Фото: ЗСУ продовжують звільняти територію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили України мають технологічну перевагу над росіянами. Підрозділи Десантно-штурмових військ ведуть наступ на сході та півдні.

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Максим Миргородський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Військові частини та підрозділи ДШВ ЗСУ успішно ведуть бойові дії на найбільш важливих напрямках та щодня просуваються вперед, звільняючи кожен кілометр рідної землі", - написав він.

Генерал зазначив, що завдяки західним озброєнням українські воїни мають технологічну перевагу над ворогом, а бійці добре навчені та підготовлені, зокрема й за кордоном.

Миргородський також розповів, що десантники на високому рівні освоїли іноземні озброєння - це бронетанкова техніка, артилерія, стрілецька зброя, колективне озброєння та різні технічні засоби.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. За минулий тиждень звільнили ще 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні.

Станом на ранок 3 липня загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 230 260 військових. За останню добу ЗСУ ліквідували 600 російських солдатів.

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