ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Крім того, українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та ударів по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти понеділка, 6 березня, в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії з бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25.

Також ми писали, що українські зенітники знищили російський бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські десантники нещодавно збили засекречений російський безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс "Картограф".

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