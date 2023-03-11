UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Орлан-10", - Генштаб

Фото: ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Орлан-10" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські сили протиповітряної оборони знищили безпілотний ворожий літальний апарат типу "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та ударів по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти понеділка, 6 березня, в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії з бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25.

Також ми писали, що українські зенітники знищили російський бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієвого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські десантники нещодавно збили засекречений російський безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс "Картограф".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниПВОВторгнення Росії до України