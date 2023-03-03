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Десантники збили російський розвідувальний дрон "Картограф" (фото)

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П'ятниця 03 березня 2023 09:18
Десантники збили російський розвідувальний дрон "Картограф" (фото) Фото: десантники збили російський розвідувальний дрон "Картограф" (facebook.com/AFUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військовослужбовці Десантно-штурмових військ ЗСУ збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЗСУ.

Офіцера розвідувального підрозділу ДШВ повідомив, що ця модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ РФ, і використовувалася країною-агресором під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках.

Проте наші десантники назавжди "приземлили" цю "комітетську" пташку.

Нагадаємо, вчора українські зенітники збили ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

Окрім того, за інформацією Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники "приземлили" вже понад 2 тисячі ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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