ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удары по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.