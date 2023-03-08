В районі Бахмута бійці Нацгвардії з "Перуна" збили російський штурмовик СУ-25

Вночі у понеділок, 6 березня, в районі Бахмута Донецької області бійці Нацгвардії з бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25. Військовим вдалося знищити літак на відстані до 4 кілометрів з ПЗРК "Перун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України у середу, 8 березня.

"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома", - зазначив командир дивізіону "Партизан".

Відомо, що по цілі військові відпрацювали з "Перуна", підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту.

"З південного сходу робив маневр, щоб завдавати удари по наших позиціям, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину", - зауважив оператор ПЗРК нацгвардієць Роман.

Як повідомлялось, мабуть, у цьому ж бою, на Бахмутському напрямку нацгвардійці бригади "Спартан" виявили переміщення двох груп ворожої піхоти. Російських окупантів знищили влучним пострілом з розрахунку гаубиці М777.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок, 8 березня, російські окупанти втратили у війні проти України 303 літака.