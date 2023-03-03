Українські зенітники збили російський Су-34 біля окупованого Єнакієво

Українські зенітники знищили російський бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієво.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - пише пресслужба. Зазначається, що один з ворожих пілотів загинув, а інший - незабаром складе йому компанію.