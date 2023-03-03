ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські зенітники збили російський Су-34 біля окупованого Єнакієво

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 15:33
Українські зенітники збили російський Су-34 біля окупованого Єнакієво Фото: Українські зенітники збили російський Су-34 біля окупованого Єнакієво (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські зенітники знищили російський бомбардувальник Су-34 біля тимчасово окупованого Єнакієво.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - пише пресслужба.

Зазначається, що один з ворожих пілотів загинув, а інший - незабаром складе йому компанію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські десантники нещодавно збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс "Картограф".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
NEWS
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін