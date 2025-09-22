ВСУ уничтожили огромные склады ударных дронов и боеприпасов врага на Донбассе, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по складам беспилотников и боеприпасов российских войск в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, враг пытался организовать выдачу боеприпасов для 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области и распределение более 19 000 БпЛА различных типов для нужд оккупационных сил в Донецкой области.
"Грузовики доставили на полевой склад танкового полка десятки тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячи выстрелов для танков (в частности высокоточные ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии", - рассказали в Генштабе.
Во втором случае, по информации военных, груз состоял из различных БпЛА ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики).
Еще 29 августа воины ОСУВ "Днепр" нанесли удар по логистическому пункту распределения дронов, в результате чего были уничтожены огромные запасы ударных БпЛА войск РФ.
А 18 сентября подразделения ВСУ и СБУ ударили по полковому складу БК российских оккупационных сил на Луганщине.
"В дополнение к боеприпасам, сгорели и транспортные средства врага", - уточнили в Генштабе.
Удары ВСУ по оккупантам
Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления российских войск в Донецкой области. Тогда был поражен личный состав противника, в том числе и представители командования.
Также Силы обороны ударили по пункту управления 85-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России на временно оккупированной территории Донецкой области.
А еще ВСУ успешно поразили пункт управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.