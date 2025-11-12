ЗСУ знищили тисячу окупантів і не тільки: Генштаб оновив втрати ворога за добу
За останню добу на фронті в Україні російські війська втратили тисячу солдатів та значку кількість техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 12 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 154 180 (+1 000) осіб.
- танків - 11 342 од.
- бойових броньованих машин - 23 556 (+3) од.
- артилерійських систем - 34 379 (+13) од.
- РСЗВ - 1 540 (+1) од.
- засоби ППО - 1 240 (+1) од.
- літаків - 428 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 804 (+162) од.
- крилаті ракети - 3 926 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 67 123 (+87) од.
- спеціальна техніка - 3 994 (+1) од.
Ситуація на фронті
Нині найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку та в Запорізькій області, де російські війська нарощують інтенсивність і масштаб штурмів.
Погодні умови сприяють атакам ворога, однак українські підрозділи продовжують ефективно знищувати сили противника.
Водночас Сили оборони України були змушені залишити позиції поблизу п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.
Раніше повідомлялося, що темпи наступу російських військ у районі Покровська та навколо міста тимчасово знизилися, проте ворог і надалі намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ поблизу Мирнограда.
Згодом речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна зазначив, що українські війська впевнено утримують свої позиції та нищать окупантів на підступах до Мирнограда і в міській забудові Покровська.