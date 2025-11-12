ЗСУ знищили тисячу окупантів і не тільки: Генштаб оновив втрати ворога за добу

За останню добу на фронті в Україні російські війська втратили тисячу солдатів та значку кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram .

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 12 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Нині найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку та в Запорізькій області, де російські війська нарощують інтенсивність і масштаб штурмів.

Погодні умови сприяють атакам ворога, однак українські підрозділи продовжують ефективно знищувати сили противника.

Водночас Сили оборони України були змушені залишити позиції поблизу п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що темпи наступу російських військ у районі Покровська та навколо міста тимчасово знизилися, проте ворог і надалі намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ поблизу Мирнограда.

Згодом речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна зазначив, що українські війська впевнено утримують свої позиції та нищать окупантів на підступах до Мирнограда і в міській забудові Покровська.