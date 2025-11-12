ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ знищили тисячу окупантів і не тільки: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Україна, Середа 12 листопада 2025 08:27
UA EN RU
ЗСУ знищили тисячу окупантів і не тільки: Генштаб оновив втрати ворога за добу Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

За останню добу на фронті в Україні російські війська втратили тисячу солдатів та значку кількість техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 12 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 154 180 (+1 000) осіб.
  • танків - 11 342 од.
  • бойових броньованих машин - 23 556 (+3) од.
  • артилерійських систем - 34 379 (+13) од.
  • РСЗВ - 1 540 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 240 (+1) од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 79 804 (+162) од.
  • крилаті ракети - 3 926 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 67 123 (+87) од.
  • спеціальна техніка - 3 994 (+1) од.

ЗСУ знищили тисячу окупантів і не тільки: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Ситуація на фронті

Нині найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку та в Запорізькій області, де російські війська нарощують інтенсивність і масштаб штурмів.

Погодні умови сприяють атакам ворога, однак українські підрозділи продовжують ефективно знищувати сили противника.

Водночас Сили оборони України були змушені залишити позиції поблизу п’яти населених пунктів на двох напрямках у Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що темпи наступу російських військ у районі Покровська та навколо міста тимчасово знизилися, проте ворог і надалі намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ поблизу Мирнограда.

Згодом речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна зазначив, що українські війська впевнено утримують свої позиції та нищать окупантів на підступах до Мирнограда і в міській забудові Покровська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
Новини
Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
Трамп визнав провал спроб завершити війну між Росією та Україною, - The Atlantic
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа