ЗСУ знищили техніку РФ, евакуйовану зі складу на Донбасі

Нагадуємо, що в ніч з 11 на 12 березня дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї, що є одним із ключових нафтових вузлів на півдні Росії.

Зазначимо, що на Запорізькому напрямку сили ЗСУ збили два російські розвідувальні дрони "Мерлін-ВР", вартість кожного з яких перевищує 300 тисяч доларів.