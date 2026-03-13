UA

ЗСУ знищили техніку РФ, евакуйовану зі складу на Донбасі

03:35 13.03.2026 Пт
2 хв
Окупанти намагалися врятувати техніку з-під першого удару, але ЗСУ наздогнали їх пізніше
aimg Никончук Анастасія
Фото: ЗСУ (GettyImages)

Після ураження складу боєприпасів російських військ у Донецькій області українські сили завдали додаткового удару по техніці противника, яку намагалися евакуювати з району атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу "Досьє Шпигуна".

Читайте також: Нова фаза війни: Сирський заявив про технологічний перелом на полі бою

Удар по складу боєприпасів

За даними джерела, перша серія вибухів прогриміла 11 березня в районі населеного пункту Широка Балка в Донецькій області.

Повідомляється, що під удар потрапив склад боєприпасів російських сил.

Після детонації почалася термінова евакуація військової автотехніки. Колони техніки почали переміщатися в західному напрямку, намагаючись покинути район удару.

Повторна атака по техніці

Приблизно через півгодини після перших вибухів українські сили завдали повторного удару по техніці, яка встигла дістатися населеного пункту Мангуш.

Цей населений пункт розташований приблизно за вісім кілометрів на захід від початкової точки атаки.

Повідомляється, що внаслідок удару було знищено п'ять одиниць військової техніки. Також надходить інформація про загиблих і поранених серед російських військовослужбовців.

Удари завдавали дронами

За інформацією джерела, всі атаки по російських об'єктах було проведено з використанням безпілотних літальних апаратів.

Використання інфраструктури окупованих територій

Після окупації Маріуполя та прилеглих районів російські сили активно використовують місцеву інфраструктуру для військових цілей.

Зокрема, йдеться про розміщення складів боєприпасів для артилерії та ракетних систем.

Нагадуємо, що в ніч з 11 на 12 березня дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї, що є одним із ключових нафтових вузлів на півдні Росії.

Зазначимо, що на Запорізькому напрямку сили ЗСУ збили два російські розвідувальні дрони "Мерлін-ВР", вартість кожного з яких перевищує 300 тисяч доларів.

