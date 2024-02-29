ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 50 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 50 одиниць техніки росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом минулої доби, 28 лютого, втрати російських терористів на Таврійському напрямку склали 431 особу. Також наші воїни знищили 47 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 57 авіаударів, 4 ракетних удари;

провів 64 бойових зіткнення;

здійснив 1072 артобстріли. Авдіївський напрямок Військові відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Новопавлівський напрямок Сили оборони відбили 38 атак в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. Оріхівський напрямок Наші військові відбили 1 атаку в районі східніше Роботиного Запорізької області. Досягнення наших військових Втрати росіян склали 431 особу. Сили оборони знищили 47 одиниць техніки росіян, зокрема: 10 танків;

22 ББМ;

7 артсистем;

7 автомобілів. "Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт ворога. Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 лютого, українські воїни ліквідували ще 1150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 413 760 військових.