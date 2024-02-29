ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 50 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Четвер 29 лютого 2024 13:23
UA EN RU
ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 50 одиниць техніки росіян: яка ситуація Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 50 одиниць техніки росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 28 лютого, втрати російських терористів на Таврійському напрямку склали 431 особу. Також наші воїни знищили 47 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 57 авіаударів, 4 ракетних удари;
  • провів 64 бойових зіткнення;
  • здійснив 1072 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Військові відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Сили оборони відбили 38 атак в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області.

Оріхівський напрямок

Наші військові відбили 1 атаку в районі східніше Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших військових

Втрати росіян склали 431 особу. Сили оборони знищили 47 одиниць техніки росіян, зокрема:

  • 10 танків;
  • 22 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 7 автомобілів.

"Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт ворога. Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 лютого, українські воїни ліквідували ще 1150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 413 760 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
ЗСУ збили ще два Су-34. Вже три з початку доби
ЗСУ збили ще два Су-34. Вже три з початку доби
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС