ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 50 единиц техники россиян: какая ситуация
За прошедшие сутки, 28 февраля, потери российских террористов на Таврическом направлении составили 431 человека. Также наши воины уничтожили 47 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 57 авиаударов, 4 ракетных удара;
- провел 64 боевых столкновения;
- совершил 1072 артобстрела.
Авдеевское направление
Военные отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Новопавловское направление
Силы обороны отбили 38 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.
Ореховское направление
Наши военные отбили 1 атаку в районе восточнее Роботино Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери россиян составили 431 человека. Силы обороны уничтожили 47 единиц техники россиян, в частности:
- 10 танков;
- 22 ББМ;
- 7 артсистем;
- 7 автомобилей.
"Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага. Нейтрализовано или уничтожено 339 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 413 760 военных.
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