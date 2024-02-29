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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 50 единиц техники россиян: какая ситуация

Четверг 29 февраля 2024 13:23
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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 50 единиц техники россиян: какая ситуация Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 50 единиц техники россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 28 февраля, потери российских террористов на Таврическом направлении составили 431 человека. Также наши воины уничтожили 47 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 57 авиаударов, 4 ракетных удара;
  • провел 64 боевых столкновения;
  • совершил 1072 артобстрела.

Авдеевское направление

Военные отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Новопавловское направление

Силы обороны отбили 38 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области.

Ореховское направление

Наши военные отбили 1 атаку в районе восточнее Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери россиян составили 431 человека. Силы обороны уничтожили 47 единиц техники россиян, в частности:

  • 10 танков;
  • 22 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 7 автомобилей.

"Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага. Нейтрализовано или уничтожено 339 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 413 760 военных.

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