ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 50 единиц техники россиян: какая ситуация

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 50 единиц техники россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)

За прошедшие сутки, 28 февраля, потери российских террористов на Таврическом направлении составили 431 человека. Также наши воины уничтожили 47 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 57 авиаударов, 4 ракетных удара;

провел 64 боевых столкновения;

совершил 1072 артобстрела. Авдеевское направление Военные отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Новопавловское направление Силы обороны отбили 38 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области. Ореховское направление Наши военные отбили 1 атаку в районе восточнее Роботино Запорожской области. Достижения наших военных Потери россиян составили 431 человека. Силы обороны уничтожили 47 единиц техники россиян, в частности: 10 танков;

22 ББМ;

7 артсистем;

7 автомобилей. "Силы обороны Украины уничтожили еще один важный объект врага. Нейтрализовано или уничтожено 339 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1150 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 413 760 военных.