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Майже 1200 окупантів та 41 артсистема. Генштаб поновив втрати Росії в Україні

Четвер 29 лютого 2024 07:53
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Майже 1200 окупантів та 41 артсистема. Генштаб поновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сили оборони України минулої доби ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 413 760 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 44 ББМ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 413 760 (+1150) осіб ліквідовано;
  • танків - 6593 (+23) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 552 (+44) од.;
  • артилерійських систем - 10 070 (+41) од.;
  • РСЗВ - 1000 од.;
  • засоби ППО - 690 (+2) од.;
  • літаків - 342 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7768 (+15) од.;
  • крилаті ракети - 1912 од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 152 (+40) од.;
  • спеціальна техніка - 1601 (+7) од.

Майже 1200 окупантів та 41 артсистема. Генштаб поновив втрати Росії в Україні

Ситуація на фронті 29 лютого

Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, в Україні на фронті протягом доби сталося 99 бойових зіткнень .

Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.

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