Майже 1200 окупантів та 41 артсистема. Генштаб поновив втрати Росії в Україні

Сили оборони України минулої доби ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 413 760 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 44 ББМ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 413 760 (+1150) осіб ліквідовано;

танків - 6593 (+23) од.;

бойових броньованих машин - 12 552 (+44) од.;

артилерійських систем - 10 070 (+41) од.;

РСЗВ - 1000 од.;

засоби ППО - 690 (+2) од.;

літаків - 342 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7768 (+15) од.;

крилаті ракети - 1912 од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13 152 (+40) од.;

спеціальна техніка - 1601 (+7) од. Ситуація на фронті 29 лютого Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні, в Україні на фронті протягом доби сталося 99 бойових зіткнень . Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.