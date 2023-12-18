ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 500 окупантів, також є полонені

Протягом минулої доби, 18 грудня, українські військові знищили ще 491 російського терориста на Таврійському напрямку. Також деяких взяли у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.
Шахтарський напрямок
Окупанти не вели штурмових дій.
Запорізький напрямок
Сили оборони відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших військових
"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.
Втрати ворога склали 491 особу, 6 терористів здались у полон. ЗСУ знищили 60 одиниць військової техніки противника, а саме:
"Ще 50 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.
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