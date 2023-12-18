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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 500 окупантів, також є полонені

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 500 окупантів, також є полонені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 18 грудня, українські військові знищили ще 491 російського терориста на Таврійському напрямку. Також деяких взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 11 авіаударів;
  • провів 38 бойових зіткнень;
  • здійснив 691 артобстріл.

Авдіївський напрямок 

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 - південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

Шахтарський напрямок 

Окупанти не вели штурмових дій. 

Запорізький напрямок 

Сили оборони відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших військових 

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба. 

Втрати ворога склали 491 особу, 6 терористів здались у полон. ЗСУ знищили 60 одиниць військової техніки противника, а саме: 

  • 10 танків;
  • 19 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 БпЛА;
  • 20 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.

"Ще 50 одиниць техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 грудня, українські воїни ліквідували ще 1090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 347 160 військових.

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