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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 500 оккупантов, также есть пленные

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 500 оккупантов, также есть пленные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 18 декабря, украинские военные уничтожили еще 491 российского террориста на Таврическом направлении. Также некоторых взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 11 авиаударов;
  • провел 38 боевых столкновений;
  • совершил 691 артобстрел.

Авдеевское направление 

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Отбито 16 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, и еще 11 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны сдерживают врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где отражено 4 атаки.

Шахтерское направление 

Оккупанты не вели штурмовых действий. 

Запорожское направление 

Силы обороны отбили 4 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных 

"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба. 

Потери врага составили 491 человека, 6 террористов сдались в плен. ВСУ уничтожили 60 единиц военной техники противника, а именно: 

  • 10 танков;
  • 19 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 БпЛА;
  • 20 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники.

"Еще 50 единиц техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба. 

Потери России в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 декабря, украинские воины ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 347 160 военных.

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