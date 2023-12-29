ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше 70 одиниць ворожої техніки
Протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни знищили 76 одиниць російської техніки на Таврійському напрямку. Втрати терористів склали 442 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби терористи:
- завдали 10 авіаударів;
- провели 36 бойових зіткнень;
- здійснили 1159 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
ЗСУ продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Військові відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
Військові стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.
Шахтарський напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Запорізький напрямок
Військові відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Втрати ворога склали 442 особи, а техніки 76 одиниць. Зокрема:
- 8 танків;
- 9 ББМ;
- 15 артсистем;
- 2 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 26 БпЛА;
- 12 автомобілів;
- 3 одиниці спецтехніки.
"Знищено 2 склади боєприпасів", - додає пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни ліквідували ще майже 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 357 520 військових.
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