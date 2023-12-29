ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше 70 одиниць ворожої техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби терористи:

завдали 10 авіаударів;

провели 36 бойових зіткнень;

здійснили 1159 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Військові відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

Військові відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Втрати ворога склали 442 особи, а техніки 76 одиниць. Зокрема:

8 танків;

9 ББМ;

15 артсистем;

2 РСЗВ;

1 засіб ППО;

26 БпЛА;

12 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки.

"Знищено 2 склади боєприпасів", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни ліквідували ще майже 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 357 520 військових.