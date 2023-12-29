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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 70 единиц вражеской техники

Пятница 29 декабря 2023 11:33
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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 70 единиц вражеской техники Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом более 70 единиц вражеской техники (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины уничтожили 76 единиц российской техники на Таврическом направлении. Потери террористов составили 442 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток террористы:

  • нанесли 10 авиаударов;
  • провели 36 боевых столкновений;
  • совершили 1159 артобстрелов.

Авдеевское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Военные отбили 14 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные сдерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 6 атак.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

Военные отбили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага составили 442 человека, а техники 76 единиц. В частности:

  • 8 танков;
  • 9 ББМ;
  • 15 артсистем;
  • 2 РСЗО;
  • 1 средство ПВО;
  • 26 БпЛА;
  • 12 автомобилей;
  • 3 единицы спецтехники.

"Уничтожено 2 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины ликвидировали еще почти 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 357 520 военных.

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