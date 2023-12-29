ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 70 единиц вражеской техники

За прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины уничтожили 76 единиц российской техники на Таврическом направлении. Потери террористов составили 442 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток террористы:

нанесли 10 авиаударов;

провели 36 боевых столкновений;

совершили 1159 артобстрелов.

Авдеевское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Военные отбили 14 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные сдерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 6 атак.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

Военные отбили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага составили 442 человека, а техники 76 единиц. В частности:

8 танков;

9 ББМ;

15 артсистем;

2 РСЗО;

1 средство ПВО;

26 БпЛА;

12 автомобилей;

3 единицы спецтехники.

"Уничтожено 2 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины ликвидировали еще почти 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 357 520 военных.