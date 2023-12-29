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Десятки БПЛА та артсистем, 850 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу

Україна, П'ятниця 29 грудня 2023 08:11
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Десятки БПЛА та артсистем, 850 окупантів. Нові втрати РФ у війні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 29 грудня (facebook com easternforce)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 29 грудня, склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 357 520 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків, 36 БПЛА та 26 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 29.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 357520 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 5953 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин - 11033 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 8417 (+26) од.;
  • РСЗВ - 938 (+3) од.;
  • засоби ППО - 620 (+3) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36) од.;
  • крилаті ракети - 1620 од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35) од.;
  • спеціальна техніка - 1254 (+7) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України стримують ворога на Авдіївському напрямку та продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Минулої доби сталося 53 бойових зіткнень. Зокрема, за інформацією в Інститута вивчення війни, ЗСУ просунулися поблизу Бахмута на південний схід від Кліщіївки і продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.

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