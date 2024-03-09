ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 61 одиницю техніки росіян: яка ситуація

Протягом минулої доби, 8 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 346 осіб. Також наші воїни знищили 61 одиницю техніки росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Військові відбили 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
Новопавлівський напрямок
ЗСУ відбили 22 атаки ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області;
Оріхівський напрямок
Відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Втрати ворога у живій силі склали 346 осіб. Наші воїни знищили 61 одиницю техніки росіян, зокрема:
"Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 238 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 423 160 військових.
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