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Майже 900 окупантів та 53 артсистеми. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Субота 09 березня 2024 07:58
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Майже 900 окупантів та 53 артсистеми. Генштаб поновив втрати РФ за добу Фото: Генштаб поновив втрати РФ за добу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 9 березня склали 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 423 160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 85 автомобілів, 53 артсистеми та 43 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 423 160 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 6712 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 823 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 10 428 (+53) од.;
  • РСЗВ - 1012 (+1) од.;
  • засоби ППО - 707 (+3) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8041 (+43) од.;
  • крилаті ракети - 1919 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 683 (+85) од.;
  • спеціальна техніка -1666 (+10) од.

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), українські війська зберігають позиції на західних околицях Бердичів та Орлівки (на захід від Авдіївки).

Російські блогери стверджували, що українські війська контратакують поблизу Бердичів і змусили російські війська відступити з невстановлених позицій поблизу Тоненького.

В Україні на фронті протягом доби сталося 63 бойові зіткнення.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, у тому числі двох Р-330Ж "Житель", 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Сонцепек" та 1 складу боєприпасів противника.

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