ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 61 единицу техники россиян: какая ситуация

За прошедшие сутки, 8 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 346 человек. Также наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
Военные отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
Новопавловское направление
ВСУ отбили 22 атаки врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;
Ореховское направление
Отражено 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе составили 346 человек. Наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян, в частности:
"Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 423 160 военных.
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