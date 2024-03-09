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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 61 единицу техники россиян: какая ситуация

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 61 единицу техники россиян (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 8 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 346 человек. Также наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 29 авиаударов и 4 ракетных удара;
  • провел 45 боевых столкновений;
  • совершил 1056 артобстрелов.

Авдеевское направление

Военные отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Новопавловское направление 

ВСУ отбили 22 атаки врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области;

Ореховское направление

Отражено 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области. 

Достижения наших воинов 

Потери врага в живой силе составили 346 человек. Наши воины уничтожили 61 единицу техники россиян, в частности: 

  • 1 танк;
  • 16 ББМ;
  • 15 артсистем;
  • 2 ПТРК;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 20 автомобилей;
  • 6 единиц спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили еще 4 важных объекта врага. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 423 160 военных.

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