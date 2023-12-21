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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 508 окупантів, майже десяток росіян здались у полон

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 508 окупантів, майже десяток росіян здались у полон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 20 грудня, українські військові знищили на Таврійському напрямку 508 російських терористів. Майже десяток окупантів здалися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 19 авіаударів;
  • провів 53 бойових зіткнень;
  • здійснив 1054 артобстріли.

Авдіївський напрямок 

Сили оборони відбили 14 атак противника в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок 

Військові продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 10 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів. 

Запорізький напрямок 

ЗСУ  відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

 Досягнення наших воїнів 

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба. 

Втрати ворога склали 508 осіб, ще майже десяток здалися в полон. Зокрема ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів й 27 одиниць військової техніки, у тому ж числі: 

  • 1 танк;
  • 6 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 13 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.

"Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 20 грудня, українські воїни ліквідували ще 1080 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 350 270 військових.

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