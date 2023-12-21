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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 508 оккупантов, почти десяток россиян сдались в плен

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 508 оккупантов, почти десяток россиян сдались в плен (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 20 декабря, украинские военные уничтожили на Таврическом направлении 508 российских террористов. Почти десяток оккупантов сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 19 авиаударов;
  • провел 53 боевых столкновений;
  • совершил 1054 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 14 атак противника в районах Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 10 атак.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

ВСУ отразили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

Достижение наших воинов

"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба. 

Потери врага составили 508 человек, еще почти десяток сдались в плен. В частности ВСУ уничтожили 4 склада боеприпасов и 27 единиц военной техники, в том же числе: 

  • 1 танк;
  • 6 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 13 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники.

"Еще 33 единицы техники врага повреждены", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 20 декабря, украинские воины   ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 350270 военных.

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