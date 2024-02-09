Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 417 окупантів та більше 220 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом минулої доби, 8 лютого, українські військові знищили 417 російських терористів на Таврійському напрямку й нейтралізували 224 БпЛА різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 20 авіаударів;

провів 43 бойових зіткнення;

здійснив 752 артобстріли. Авдіївський напрямок Сили оборони протягом минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок ЗСУ продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак. Шахтарський напрямок Ворог наступальних дій не вів. Запорізький напрямок Сили оборони відбили атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області. Досягнення наших воїнів Втрати ворога у живій силі на напрямку склали 417 осіб. Також ЗСУ знищили 35 одиниць ворожої техніки, зокрема: 12 ББМ;

11 артсистем;

8 автомобілів;

3 одиниці спеціальної техніки. "Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів противника. Нейтралізовано або знищено 224 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 лютого, українські воїни ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 393 290 військових.