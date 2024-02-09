ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 417 оккупантов и более 220 дронов

За прошедшие сутки, 8 февраля, украинские военные уничтожили 417 российских террористов на Таврическом направлении и нейтрализовали 224 БпЛА разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

нанес 20 авиаударов;

провел 43 боевых столкновения;

совершил 752 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского, Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

Силы обороны отбили атаку оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага в живой силе на направлении составили 417 человек. Также ВСУ уничтожили 35 единиц вражеской техники, в частности:

12 ББМ;

11 артсистем;

8 автомобилей;

3 единицы специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 224 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 393 290 военных.