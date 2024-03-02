ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Протягом минулої доби, 1 березня, втрати росіян на Таврійському напрямку склали 336 осіб. Також наші воїни знищили 38 одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
Новопавлівський напрямок
Військові відбили 29 атак росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області
Оріхівський напрямок
Ворог наступальних дій не вів.
Досягнення наших військових
Втрати ворога у живій силі склали 336 осіб. Сили оборони знищили 38 одиниць техніки росіян, зокрема:
"Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 258 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.
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