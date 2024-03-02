UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць техніки росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 1 березня, втрати росіян на Таврійському напрямку склали 336 осіб. Також наші воїни знищили 38 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • ворог завдав 22 авіаудари й 1 ракетний удар;
  • провів 53 бойових зіткнення;
  • здійснив 1157 артобстрілів.

Авдіївський напрямок 

Сили оборони відбили 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Новопавлівський напрямок 

Військові відбили 29 атак росіян  в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області

Оріхівський напрямок 

Ворог наступальних дій не вів. 

Досягнення наших військових 

Втрати ворога у живій силі склали 336 осіб. Сили оборони знищили 38 одиниць техніки росіян, зокрема: 

  • 4 танки;
  • 12 ББМ;
  • 6 артсистем;
  • 1 ПТРК;
  • 10 автомобілів;
  • 4 засоби ППО;
  • 1 одиниці спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 3 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 258 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОдесаВійна в Україні