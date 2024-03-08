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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 27 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 27 одиниць техніки росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 7 березня, втрати ворога у живій силі на Таврійському напрямку склали 360 осіб. Також наші військові знищили 27 одиниць техніки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 18 авіаударів;
  • провів 52 бойових зіткнення;
  • здійснив 1142 артобстріли.

Авдіївський напрямок 

Військові відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

Новопавлівський напрямок 

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Оріхівський напрямок

Військові відбили 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших військових  

Втрати ворога у живій силі склали 360 осіб. Також було знищено 27 одиниць техніки росіян, а саме: 

  • 2 танки;
  • 7 ББМ;
  • 3 артсистеми;
  • 1 засіб ППО;
  • 13 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.

"Сили оборони України знищили ще 1 склад боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 305 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 422 310 військових.

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