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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 27 единиц техники россиян: какова ситуация

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 27 единиц техники россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 7 марта, потери врага в живой силе на Таврическом направлении составили 360 человек. Также наши военные уничтожили 27 единиц техники россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг 

  • нанес 18 авиаударов;
  • провел 52 боевых столкновения;
  • совершил 1142 артобстрела.

Авдеевское направление 

Военные отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Новопавловское направление 

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховское направление

Военные отбили 2 атаки противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших военных  

Потери врага в живой силе составили 360 человек. Также было уничтожено 27 единиц техники россиян, а именно: 

  • 2 танка;
  • 7 ББМ;
  • 3 артсистемы;
  • 1 средство ПВО;
  • 13 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 305 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 422 310 военных.

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