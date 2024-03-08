ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 27 единиц техники россиян: какова ситуация

За прошедшие сутки, 7 марта, потери врага в живой силе на Таврическом направлении составили 360 человек. Также наши военные уничтожили 27 единиц техники россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
Военные отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.
Новопавловское направление
Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Ореховское направление
Военные отбили 2 атаки противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери врага в живой силе составили 360 человек. Также было уничтожено 27 единиц техники россиян, а именно:
"Силы обороны Украины уничтожили еще 1 склад боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 305 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 марта, украинские воины ликвидировали еще 880 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 422 310 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.