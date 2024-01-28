UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 26 одиниць техніки й майже 200 дронів

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 26 одиниць техніки й майже 200 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 27 січня, українські військові знищили 26 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворога: 

  • завдав 3 ракетних удари;
  • провів 46 бойових зіткнень;
  • здійснив 892 артобстріли.

Авдіївський напрямок 

Сили оборони відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок 

Військові продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Шахтарський напрямок 

Відбито 3 атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Військові відбили атаку ворога західніше Вербового Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

Втрати ворога склали 364 особи. Зокрема військові знищили 26 одиниць техніки ворога, а саме: 

  • 3 танки;
  • 8 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • 1 ПТРК;
  • 10 автомобілів;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

"Також українські сили оборони знищили 3 склади боєприпасів ворога. Нейтралізовано або знищено 197 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 27 січня, українські воїни ліквідували ще 740 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 382 110 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили України