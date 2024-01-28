ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 26 единиц техники и почти 200 дронов

За прошедшие сутки, 27 января, украинские военные уничтожили 26 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 11 вражеских атак у Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Военные продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.
Шахтерское направление
Отбито 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Военные отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага составили 364 человека. В частности военные уничтожили 26 единиц техники врага, а именно:
"Также украинские силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 197 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 382 110 военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.