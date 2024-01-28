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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 26 единиц техники и почти 200 дронов

Воскресенье 28 января 2024 09:45
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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 26 единиц техники и почти 200 дронов Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 26 единиц техники и почти 200 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 27 января, украинские военные уничтожили 26 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 3 ракетных удара;
  • провел 46 боевых столкновений;
  • совершил 892 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 11 вражеских атак у Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Военные продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак.

Шахтерское направление

Отбито 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Военные отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага составили 364 человека. В частности военные уничтожили 26 единиц техники врага, а именно:

  • 3 танка;
  • 8 ББМ;
  • 1 артсистему;
  • 1 ПТРК;
  • 10 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 197 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 382 110 военных.

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