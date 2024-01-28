Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 26 единиц техники и почти 200 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

За прошедшие сутки, 27 января, украинские военные уничтожили 26 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 3 ракетных удара;

провел 46 боевых столкновений;

совершил 892 артобстрела. Авдеевское направление Силы обороны отбили 11 вражеских атак у Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Марьинское направление Военные продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 14 атак. Шахтерское направление Отбито 3 атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Запорожское направление Военные отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области. Достижения наших воинов Потери врага составили 364 человека. В частности военные уничтожили 26 единиц техники врага, а именно: 3 танка;

8 ББМ;

1 артсистему;

1 ПТРК;

10 автомобилей;

3 единицы специальной техники. "Также украинские силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 197 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 740 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 382 110 военных.