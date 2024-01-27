UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 21 одиницю ворожої техніки та більше 200 дронів

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 21 одиницю ворожої технікі та більше 200 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 26 січня, українські військові ліквідували 385 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також знищили 21 одиницю ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 2 ракетних удари;
  • провів 50 бойових зіткнень;
  • здійснив 714 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок 

ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Шахтарський напрямок 

Захисниками відбито атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших воїнів 

Втрати ворога склали 385 осіб. Також ЗСУ знищили 21 одиницю ворожої техніки: 

  • 6 танків;
  • 9 ББМ;
  • 3 автомобіля;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

"Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 26 січня, українські воїни ліквідували ще 770 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 381 370 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні